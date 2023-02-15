Alexander Blomqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Blomqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Blomqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Blomqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Blomqvist 3 Ağu 1994 tarihinde Simrishamn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Nicklas Alexander Blomqvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Blomqvist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Alexander Blomqvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander Blomqvist'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Blomqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Blomqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Blomqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Blomqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Malmö FF

13 Ocak 2015 yılında Värnamo

1 Aralık 2015 yılında Malmö FF

1 Ocak 2016 yılında Trelleborg

24 Ocak 2019 yılında GIF Sundsvall

Alexander Blomqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Blomqvist şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Blomqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Simrishamn (-2006), Malmö FF (2006-2012)

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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