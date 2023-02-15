Teodor Stenshagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Stenshagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Stenshagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Stenshagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Stenshagen 11 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Stenshagen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Teodor Stenshagen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Teodor Stenshagen'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Teodor Stenshagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Teodor Stenshagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Stenshagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Stenshagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Sundsvall U21

1 Ocak 2020 yılında GIF Sundsvall

Teodor Stenshagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Stenshagen şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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