Dusan Jajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Jajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Jajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Jajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Jajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Jajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Jajic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Jajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Jajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Jajic 4 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Jajic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Dusan Jajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Jajic'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dusan Jajicboyu ve yaşı kaç

Dusan Jajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dusan Jajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Jajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Jajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2015 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2016 yılında Hammarby

26 Ağu 2016 yılında Enskede IK

30 Kasım 2016 yılında Hammarby

21 Temmuz 2017 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2017 yılında Hammarby

23 Mart 2018 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2018 yılında Hammarby

9 Mart 2019 yılında Brommapojkarna

16 Ocak 2020 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2021 yılında Västerås SK

31 Ocak 2023 yılında GIF Sundsvall

Dusan Jajic kimdir

Dusan Jajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Jajic şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Haninge/Brandbergen, Hammarby IF

Dusan Jajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U20 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dusan Jajic nereli

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