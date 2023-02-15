Pontus Engblom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Engblom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pontus Engblom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pontus Engblom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pontus Engblom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Engblom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Engblom

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Engblom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Engblom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Engblom 3 Kasım 1991 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Engblom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Pontus Engblom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pontus Engblom'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pontus Engblomboyu ve yaşı kaç

Pontus Engblom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Engblom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pontus Engblom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Engblom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında AFC Eskilstuna

1 Ocak 2009 yılında AIK

1 Ağu 2009 yılında AIK

1 Eylül 2009 yılında Västerås SK

30 Kasım 2009 yılında AIK

1 Mart 2011 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2011 yılında AIK

9 Temmuz 2012 yılında Haugesund

9 Ağu 2013 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2013 yılında Haugesund

3 Şubat 2015 yılında Sandnes Ulf

23 Ocak 2017 yılında Strømsgodset

9 Şubat 2018 yılında Sandefjord

16 Ocak 2020 yılında GIF Sundsvall

Pontus Engblom kimdir

Pontus Engblom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Engblom şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Sundsvall

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Pontus Engblom nereli

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