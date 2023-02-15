Ludvig Navik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Navik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Navik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Navik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Navik 2 Kasım 2003 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ludvig Nåvik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Navik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Ludvig Navik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ludvig Navik'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Navik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Navik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Navik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Navik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sundsvall U19

15 Ocak 2020 yılında GIF Sundsvall

Ludvig Navik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Navik şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ludvig Navik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alnö IF (-2017), GIF Sundsvall (2018-2020)

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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