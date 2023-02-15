Fredrik Lundgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Lundgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Lundgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Lundgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Lundgren 8 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Lundgren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Fredrik Lundgren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Lundgren'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Lundgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fredrik Lundgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Lundgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Lundgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında Östers IF

8 Ocak 2014 yılında Ängelholms FF

8 Ocak 2017 yılında Värnamo

8 Ocak 2018 yılında Östers IF

8 Ocak 2021 yılında Norrby

24 Ocak 2023 yılında GIF Sundsvall

Fredrik Lundgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Lundgren şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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