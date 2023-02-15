Robert Lundstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Lundstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Lundstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Lundstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Lundstrom 1 Kasım 1989 tarihinde Skönsmon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Mikael Lundström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Lundstrom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Robert Lundstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Lundstrom'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Lundstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robert Lundstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Lundstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Lundstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında GIF Sundsvall

4 Ağu 2015 yılında Vålerenga

8 Ocak 2018 yılında AIK

8 Şubat 2021 yılında GIF Sundsvall

Robert Lundstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Lundstrom şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kubikenborgs IF (1997-2003), GIF Sundsvall (2003-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.