Grant Stoneman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Stoneman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Stoneman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Stoneman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Stoneman 27 Kasım 1995 tarihinde St. Charles, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Stoneman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Grant Stoneman'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Grant Stoneman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Grant_the_Stone

Grant Stoneman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Stoneman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Stoneman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Stoneman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Loyola Ramblers

1 Mayıs 2017 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2017 yılında Loyola Ramblers

31 Ocak 2019 yılında Lansing Ignite

13 Şubat 2020 yılında San Diego Loyal

Grant Stoneman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Stoneman şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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