Blake Bodily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blake Bodily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blake Bodily kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blake Bodily ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blake Bodily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blake Bodily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blake Bodily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blake Bodily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blake Bodily adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blake Bodily Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blake Bodily 13 Ocak 1998 tarihinde Eagle, Idaho şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blake Bodily Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Blake Bodily, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Blake Bodily'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Blake Bodily Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blake Bodily isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Blake Bodily Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blake Bodily futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2015 yılında Portland 2

30 Kasım 2015 yılında Timbers Academy

20 Mayıs 2016 yılında Portland 2

30 Kasım 2016 yılında Timbers Academy

24 Mart 2017 yılında Portland 2

31 Temmuz 2017 yılında Timbers Academy

1 Ağustos 2017 yılında Washington

1 Mayıs 2018 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2018 yılında Washington

24 Ocak 2020 yılında Portland

1 Ekim 2021 yılında San Diego Loyal

19 Ekim 2021 yılında Portland

24 Ocak 2023 yılında San Diego Loyal

Blake Bodily kimdir

Blake Bodily Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blake Bodily şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boise Nationals ( -2014), Portland Timbers (2014- )

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Blake Bodily nereli

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