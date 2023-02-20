Collin Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collin Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collin Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collin Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collin Martin 9 Kasım 1994 tarihinde Chevy Chase, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collin Martin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Collin Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Collin Martin'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Collin Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/martcw12

http://www.instagram.com/cm7md/?hl=en

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Collin Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collin Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Collin Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collin Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Demon Deacons

10 Temmuz 2013 yılında D.C. United

27 Şubat 2014 yılında Richmond

30 Kasım 2014 yılında D.C. United

20 Mart 2015 yılında Richmond

30 Kasım 2015 yılında D.C. United

3 Ocak 2017 yılında Minnesota

23 Nisan 2019 yılında Hartford

30 Kasım 2019 yılında Minnesota

5 Şubat 2020 yılında San Diego Loyal

Collin Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collin Martin şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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