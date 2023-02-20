Charlie Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Adams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charlie Adams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charlie Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Adams 16 Mayıs 1994 tarihinde Hendon şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charles James Adams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Adams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAG Management yapmaktadır. Charlie Adams, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Charlie Adams'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Adams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/The_Charlie10

http://www.instagram.com/the_charlie10/?hl=en

Charlie Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Charlie Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Brentford

11 Şubat 2014 yılında Barnet

10 Mart 2014 yılında Brentford

18 Ekim 2014 yılında Stevenage

21 Aralık 2014 yılında Brentford

28 Şubat 2015 yılında Louisville City

25 Mart 2016 yılında Stevenage

3 Ağustos 2016 yılında Real Monarchs

19 Aralık 2018 yılında Orange County

1 Temmuz 2019 yılında Saalfelden

5 Şubat 2020 yılında San Diego Loyal

Charlie Adams kimdir

Charlie Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Adams şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Charlie Adams nereli

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