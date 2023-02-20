Koke Vegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koke Vegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koke Vegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koke Vegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koke Vegas 27 Eylül 1995 tarihinde Antequera şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Ruiz Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koke Vegas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Koke Vegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Koke Vegas'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Koke Vegas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KokeRuiz1

http://www.instagram.com/kokevegas27/

Koke Vegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koke Vegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koke Vegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koke Vegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

30 Ağustos 2017 yılında CD Alcoyano

17 Ocak 2018 yılında Atl. Levante

18 Ocak 2018 yılında Levante

16 Temmuz 2019 yılında Dep. La Coruña

31 Ocak 2020 yılında Levante

1 Şubat 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2021 yılında Levante

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

Koke Vegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koke Vegas şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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