Tumi Moshobane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tumi Moshobane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tumi Moshobane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tumi Moshobane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tumi Moshobane 17 Eylül 1994 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Itumeleng Robinson Moshobane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tumi Moshobane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tumi Moshobane'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tumi Moshobane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tumi_Scara10

Tumi Moshobane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tumi Moshobane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tumi Moshobane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tumi Moshobane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında Lansing Ignite

13 Ocak 2020 yılında San Diego Loyal

Tumi Moshobane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tumi Moshobane şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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