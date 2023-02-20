Kyle Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Adams 20 Kasım 1996 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Adams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyle Adams, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Adams'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Adams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kyleadams_NZ

http://www.instagram.com/kyleadamsnz/

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Kyle Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyle Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında H. Wairar. Alt.

1 Ağustos 2015 yılında San Diego State

1 Mayıs 2016 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2016 yılında San Diego State

1 Mayıs 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2017 yılında San Diego State

18 Ocak 2018 yılında RGV FC Toros

25 Ocak 2020 yılında Houston

8 Ocak 2021 yılında Real Monarchs

5 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

Kyle Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Adams şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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