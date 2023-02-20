Alejandro Guido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Guido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Guido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Guido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Guido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Guido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Guido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Guido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Guido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Guido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Guido 22 Mart 1994 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Eugenio Guido Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Guido Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Alejandro Guido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Guido'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Guido Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aeguido

http://www.instagram.com/alejandroguido/

Alejandro Guido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Guido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Guido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Guido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2013 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2014 yılında Club Tijuana

27 Şubat 2019 yılında LAFC

1 Eylül 2020 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2020 yılında LAFC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında San Diego Loyal

Alejandro Guido kimdir

Alejandro Guido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Guido şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Guido Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alejandro Guido nereli

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