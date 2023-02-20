Joe Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Corona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Corona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Corona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Corona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Corona 9 Temmuz 1990 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Joe Benny Corona Crespín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Corona Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Joe Corona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Corona'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Corona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoeCorona15

http://www.instagram.com/jcorona15/

Joe Corona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Corona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joe Corona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Corona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında San Diego State

1 Temmuz 2009 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2010 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2015 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2015 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2016 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2017 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2018 yılında América

31 Aralık 2018 yılında Club Tijuana

6 Mart 2019 yılında Los Angeles

15 Aralık 2020 yılında Austin

22 Aralık 2020 yılında Houston

29 Mart 2022 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2022 yılında Houston

18 Ocak 2023 yılında San Diego Loyal

Joe Corona kimdir

Joe Corona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Corona şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nomads SC (2006-2008), San Diego State Aztecs (2008), Club Tijuana (ab 2009)

Joe Corona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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Joe Corona nereli

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