Evan Conway kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Conway Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Conway adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Conway Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Conway 7 Kasım 1997 tarihinde Whitefish Bay, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Conway Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Evan Conway, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evan Conway'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Conway Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/conway_evan

Evan Conway Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Conway isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Conway Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Conway futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Ventura County

1 Ağustos 2019 yılında Milwaukee P.

14 Ocak 2020 yılında Union Omaha

6 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

Evan Conway Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Conway şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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