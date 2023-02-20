Ebenezer Ackon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Ackon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Ackon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Ackon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Ackon 12 Şubat 1996 tarihinde Cape Coast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Ackon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Ackon'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Ackon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ackonebenezer3

Ebenezer Ackon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Ackon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Ackon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Ackon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında BGSU Falcons

1 Mayıs 2018 yılında Lansing United

1 Ağustos 2018 yılında BGSU Falcons

1 Şubat 2019 yılında San Antonio FC

1 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2020 yılında San Diego Loyal

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında San Diego Loyal

Ebenezer Ackon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Ackon şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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