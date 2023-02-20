Jackson Kasanzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Kasanzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Kasanzu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Kasanzu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Kasanzu 21 Nisan 2003 tarihinde Dar es Salaam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Jackson Simba Kasanzu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Kasanzu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Kasanzu'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Kasanzu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Kasanzu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Kasanzu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Kasanzu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında San Diego Loyal

Jackson Kasanzu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Kasanzu şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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