Duran Ferree kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duran Ferree Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duran Ferree adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duran Ferree Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duran Ferree 28 Eylül 2006 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Duran Michael Ferree şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duran Ferree Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Duran Ferree'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Duran Ferree Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duran Ferree isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duran Ferree Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duran Ferree futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

13 Eylül 2022 yılında San Diego Surf

14 Eylül 2022 yılında San Diego Loyal

Duran Ferree Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duran Ferree şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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