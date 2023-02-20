Frank Gaviria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Gaviria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Gaviria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Gaviria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Gaviria 11 Haziran 2001 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Frank David Gaviria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Gaviria Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Gaviria'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Gaviria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Gaviria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Gaviria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Gaviria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

Frank Gaviria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Gaviria şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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