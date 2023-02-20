Grant Lillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Lillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Lillard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Lillard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Lillard 5 Aralık 1995 tarihinde Scottsdale, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Lillard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grant Lillard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Lillard'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grant Lillard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grantlillard3/

Grant Lillard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Lillard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Lillard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Lillard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Indiana Hoosier

10 Ocak 2018 yılında Chicago

16 Mayıs 2019 yılında Lansing Ignite

13 Kasım 2019 yılında Chicago

14 Kasım 2019 yılında Miami

14 Ağustos 2020 yılında Columbus

28 Ocak 2022 yılında Loudoun United

Grant Lillard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Lillard şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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