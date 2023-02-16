Hasan Cavdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Cavdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Cavdar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Cavdar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Cavdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Cavdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Cavdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Cavdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Cavdar 10 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Çavdar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Cavdar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Cavdar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Cavdar'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Cavdar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasancavdr1/

Hasan Cavdarboyu ve yaşı kaç

Hasan Cavdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Cavdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Cavdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Cavdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında T. Söğütlü

27 Eylül 2017 yılında Hekimoğlu Doğan

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

23 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2020 yılında Hekimoğlu

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Hasan Cavdar kimdir

Hasan Cavdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Cavdar şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor, 1461 Trabzon, Trabzon Karadeniz Spor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hasan Cavdar nereli

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