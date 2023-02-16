Samet Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Aydin 23 Haziran 1991 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Aydin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Aydin'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2012 yılında Düzyurtspor

1 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

10 Ocak 2020 yılında Modafen

15 Eylül 2020 yılında Yomra Spor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Samet Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Aydin şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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