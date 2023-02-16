Mustafa Mesutoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mesutoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Mesutoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Mesutoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Mesutoglu 3 Haziran 2005 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Mesutoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Mesutoglu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mustafa Mesutoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Mesutoglu'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Mesutoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/15mustik/

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Mustafa Mesutoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Mesutoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Mesutoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Mesutoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında Karaman FK

Mustafa Mesutoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Mesutoglu şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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