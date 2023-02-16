İlyas Ural kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Ural Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Ural adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Ural Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Ural 15 Ocak 1997 tarihinde Karabük şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlyas Ural şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Ural Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyas Ural, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Ural'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlyas Ural Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilyasural97/

İlyas Ural Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Ural isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlyas Ural Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Ural futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Kızılcabölük

9 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

İlyas Ural Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Ural şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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