Ali Kemal Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kemal Basaran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kemal Basaran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kemal Basaran 27 Kasım 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Kemal Başaran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kemal Basaran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ali Kemal Basaran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kemal Basaran'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kemal Basaran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kemal Basaran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Kemal Basaran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kemal Basaran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında A.Sebatspor

3 Eylül 2012 yılında Arsinspor

30 Temmuz 2013 yılında 1461 Trabzon

22 Ocak 2015 yılında Turgutluspor

25 Temmuz 2015 yılında Kızılcabölük

9 Ağu 2016 yılında Sivas Belediye

20 Ocak 2017 yılında Çorum Belediye

30 Haziran 2017 yılında Sivas Belediye

25 Temmuz 2017 yılında Düzyurtspor

28 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

2 Eylül 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

1 Şubat 2021 yılında 52 Orduspor FK

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Ali Kemal Basaran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kemal Basaran şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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