Orhan Nahirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Nahirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Nahirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Nahirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Nahirci 11 Ocak 2000 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orhan Nahırcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Nahirci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orhan Nahirci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orhan Nahirci'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orhan Nahirci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orhannahirci/

Orhan Nahirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Nahirci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Orhan Nahirci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Nahirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dardanelspor

27 Eylül 2019 yılında Konya Ereğli

14 Eylül 2020 yılında Arhavi Spor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

4 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Orhan Nahirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Nahirci şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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