Abdulsamet Kirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsamet Kirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulsamet Kirim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulsamet Kirim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulsamet Kirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsamet Kirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulsamet Kirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulsamet Kirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulsamet Kirim 25 Haziran 1993 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdulsamet Kırım şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulsamet Kirim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdulsamet Kirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulsamet Kirim'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulsamet Kirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sametkirim/

Abdulsamet Kirimboyu ve yaşı kaç

Abdulsamet Kirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulsamet Kirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulsamet Kirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulsamet Kirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2011 yılında Boluspor U21

29 Ağu 2013 yılında 1930 Bafra Spor

24 Aralık 2013 yılında Boluspor U21

10 Ocak 2014 yılında Çıksalın Spor

30 Haziran 2014 yılında Boluspor U21

2 Ağu 2014 yılında Ankara Adliye

30 Haziran 2015 yılında Boluspor U21

1 Ağu 2015 yılında Niğde Belediye

30 Haziran 2016 yılında Boluspor U21

1 Ağu 2016 yılında Sancaktepe Bld

20 Temmuz 2017 yılında Payasspor

1 Ağu 2018 yılında Gebzespor

22 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

9 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Abdulsamet Kirim kimdir

Abdulsamet Kirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulsamet Kirim şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulsamet Kirim nereli

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