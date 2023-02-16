Baran Guler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Guler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baran Guler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baran Guler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baran Guler 17 Eylül 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baran Guler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baran Guler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Baran Guler'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baran Guler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baran Guler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Baran Guler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baran Guler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Osmanlıspor U21

23 Ağu 2017 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor U19

14 Eylül 2020 yılında Arhavi Spor

2 Eylül 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

26 Ağu 2022 yılında Karaman FK

Baran Guler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baran Guler şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.