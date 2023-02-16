Ensar Kemaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Kemaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Kemaloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Kemaloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Kemaloglu 5 Ekim 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ensar Kemaloğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Kemaloglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ensar Kemaloglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar Kemaloglu'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ensar Kemaloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Kemaloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ensar Kemaloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Kemaloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2014 yılında Trbzn Tlkm Alt

22 Şubat 2016 yılında DSİ Kdz. Alt

12 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

19 Ocak 2017 yılında Trabzonspor U21

6 Eylül 2017 yılında 1461 Trabzon

26 Ocak 2018 yılında Erokspor

12 Ekim 2018 yılında DSİ Karadeniz

19 Ağu 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Ensar Kemaloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Kemaloglu şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Istanbulspor (09/2014), Trabzon Telekomspor (09/2014-02/2016), DSI Karadenizspor (02/2016-08/2016)

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