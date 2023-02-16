Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omercan Ondas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omercan Ondas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omercan Ondas 1 Nisan 1993 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömercan Öndaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omercan Ondas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Omercan Ondas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omercan Ondas'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omercan Ondas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omercanondas/

Omercan Ondas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omercan Ondas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omercan Ondas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omercan Ondas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Samsunspor U21

8 Ağu 2012 yılında Karagümrük

7 Ocak 2015 yılında Silivrispor

30 Haziran 2015 yılında Karagümrük

28 Ağu 2015 yılında 1920 Maraş Spor

14 Aralık 2015 yılında Karagümrük

25 Ağu 2017 yılında Tokatspor

20 Temmuz 2018 yılında Bayrampaşa

2 Eylül 2019 yılında Kırklarelispor

7 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa

16 Eylül 2020 yılında Pazarspor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

18 Ağu 2022 yılında Karaman FK

Omercan Ondas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omercan Ondas şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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