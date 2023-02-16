Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Teker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Teker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Teker 12 Şubat 1992 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Teker Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Teker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Teker'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Teker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmettkr17/

Ahmet Teker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Teker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Teker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Teker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2012 yılında Siirtspor

24 Ocak 2013 yılında Gönen Belediye

19 Eylül 2013 yılında Yeniköyspor

8 Ağu 2014 yılında Maltepespor

24 Ağu 2016 yılında Serik Belediye

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Ahmet Teker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Teker şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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