Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Ergenc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Ergenc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Ergenc 1 Ocak 2001 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Ergenç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Ergenc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Ergenc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Ergenc'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Ergenc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/huseyinergnc?igshid=i4fosvmgi3ff

Huseyin Ergenc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Ergenc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Huseyin Ergenc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Ergenc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2019 yılında 1955 Batman

14 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

15 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Huseyin Ergenc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Ergenc şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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