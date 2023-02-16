Akin Akman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akin Akman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akin Akman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akin Akman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akin Akman 23 Mayıs 1993 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Akın Akman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akin Akman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akin Akman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akin Akman'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akin Akman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akiiinakmn/

Akin Akman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akin Akman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akin Akman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akin Akman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2014 yılında Muğlaspor

20 Ağu 2015 yılında Kemerspor 2003

29 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

15 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Akin Akman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akin Akman şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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