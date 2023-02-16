Kadir Bakirtas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Bakirtas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Bakirtas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Bakirtas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Bakirtas 13 Temmuz 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Bakırtaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Bakirtas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadir Bakirtas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kadir Bakirtas'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Bakirtas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Bakirtas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kadir Bakirtas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Bakirtas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

10 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

1 Eylül 2021 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

5 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor U19

Kadir Bakirtas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Bakirtas şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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