Onur Kucuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Kucuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Kucuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Kucuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Kucuk 16 Eylül 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Küçük şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Kucuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Kucuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Kucuk'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Kucuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/onur_kucuk_61/

Onur Kucuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Kucuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Onur Kucuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Kucuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2013 yılında 1461 Trabzon AY

1 Temmuz 2016 yılında 1461 Trabzon

29 Ağu 2018 yılında Ofspor

20 Temmuz 2019 yılında Hekimoğlu

25 Eylül 2020 yılında Z. Kömürspor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Onur Kucuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Kucuk şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sürmenespor (2007-2013), 1461 Trabzon (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.