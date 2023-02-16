Salih Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Yigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Yigit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Yigit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Yigit 9 Ekim 2001 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Salih Yiğit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Yigit Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salih Yigit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Salih Yigit'nin Karaman FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salih Yigit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Yigit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salih Yigit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Yigit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında G.Antep FK Alt

1 Temmuz 2018 yılında G.Antep FK U21

29 Ekim 2018 yılında G.Antep FK U19

21 Ocak 2021 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Akhisarspor

5 Şubat 2023 yılında Karaman FK

Salih Yigit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Yigit şuan Karaman FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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