Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Dilek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Dilek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Dilek 1 Haziran 1994 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Dilek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umut Dilek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Umut Dilek'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umut Dilek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umutdlk/

Umut Dilek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Dilek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Umut Dilek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Dilek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Kemer Tekirova

6 Eylül 2017 yılında Diyarbekir Spor

29 Ağu 2019 yılında Cizre Spor

10 Eylül 2020 yılında Antalya Kemer

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Umut Dilek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Dilek şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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