Mertcan Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Dagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Dagli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Dagli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Dagli 3 Ocak 2001 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mertcan Dağlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Dagli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Mertcan Dagli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mertcan Dagli'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Dagli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Dagli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mertcan Dagli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Dagli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Altınordu

31 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Mertcan Dagli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Dagli şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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