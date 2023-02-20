İngvald Sandvik Halgunset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngvald Sandvik Halgunset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngvald Sandvik Halgunset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngvald Sandvik Halgunset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngvald Sandvik Halgunset 20 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngvald Sandvik Halgunset Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İngvald Sandvik Halgunset, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İngvald Sandvik Halgunset'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İngvald Sandvik Halgunset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngvald Sandvik Halgunset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İngvald Sandvik Halgunset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngvald Sandvik Halgunset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Stavanger IF

6 Şubat 2014 yılında Vaulen IL

16 Temmuz 2015 yılında Vidar

24 Ocak 2019 yılında Sandnes Ulf

İngvald Sandvik Halgunset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngvald Sandvik Halgunset şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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