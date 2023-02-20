İsidro Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsidro Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsidro Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsidro Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsidro Martinez 15 Mart 1997 tarihinde Brownsville, Texas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsidro Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İsidro Martinez'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsidro Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/imchelooo

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İsidro Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsidro Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

İsidro Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsidro Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Tormenta FC

1 Ağustos 2018 yılında UTRGV Vaqueros

8 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

4 Ocak 2021 yılında New Mexico Utd.

4 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

İsidro Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsidro Martinez şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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