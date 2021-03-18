İstanbul Arnavutköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Arnavutköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Arnavutköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Arnavutköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Arnavutköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arnavutköy ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 479 (km²) si Arnavutköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Arnavutköy nüfusu 296 bin 709 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Arnavutköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

296 bin 709 kişidir.

İstanbul Arnavutköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 49,1 olarak gerçekleşmiştir.

Arnavutköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,741854 Enlem : 28,741854

Arnavutköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Arnavutköy ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Arnavutköy ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arnavutköy ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020