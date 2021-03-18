İstanbul Bahçelievler Nüfusu 2020 - 2021 |  Bahçelievler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Bahçelievler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Bahçelievler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Bahçelievler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bahçelievler ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 17 (km²) si Bahçelievler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Bahçelievler nüfusu 592 bin 371 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Bahçelievler İlçe Nüfusu Kaçtır?

592 bin 371 kişidir.

İstanbul Bahçelievler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bahçelievler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,839367 Enlem : 28,839367

Bahçelievler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Bahçelievler ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Bahçelievler ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bahçelievler ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020