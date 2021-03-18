İstanbul Başakşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Başakşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Başakşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Başakşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Başakşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Başakşehir ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 106 (km²) si Başakşehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Başakşehir nüfusu 469 bin 924 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Başakşehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

469 bin 924 kişidir.

İstanbul Başakşehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir.

Başakşehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Başakşehir ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Başakşehir ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Başakşehir ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020