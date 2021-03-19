İstanbul Sarıyer Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıyer İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Sarıyer Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Sarıyer nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Sarıyer Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıyer ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 174 (km²) si Sarıyer ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Sarıyer nüfusu 335 bin 298 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Sarıyer İlçe Nüfusu Kaçtır?

335 bin 298 kişidir.

İstanbul Sarıyer Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -34,9 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıyer İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,033081 Enlem : 29,033081

Sarıyer İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Sarıyer ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Sarıyer ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıyer ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020