İstanbul Avcılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Avcılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Avcılar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Avcılar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Avcılar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Avcılar ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 52 (km²) si Avcılar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Avcılar nüfusu 436 bin 897 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Avcılar İlçe Nüfusu Kaçtır?

436 bin 897 kişidir.

İstanbul Avcılar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,1 olarak gerçekleşmiştir.

Avcılar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,808357 Enlem : 26,808357

Avcılar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Avcılar ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Avcılar ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Avcılar ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020