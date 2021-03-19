İstanbul Beyoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Beyoğlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Beyoğlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Beyoğlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Beyoğlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beyoğlu ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 9.0 (km²) si Beyoğlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Beyoğlu nüfusu 226 bin 396 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Beyoğlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

226 bin 396 kişidir.

İstanbul Beyoğlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,1 olarak gerçekleşmiştir.

Beyoğlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,185385 Enlem : 27,185385

Beyoğlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Beyoğlu ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Beyoğlu ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beyoğlu ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020