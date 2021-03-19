İstanbul Maltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Maltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Maltepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Maltepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Maltepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Maltepe ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 54 (km²) si Maltepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Maltepe nüfusu 515 bin 21 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Maltepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

515 bin 21 kişidir.

İstanbul Maltepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Maltepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,639286 Enlem : 26,639286

Maltepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Maltepe ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Maltepe ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Maltepe ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020