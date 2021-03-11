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İstanbul Nüfusu 2020 - 2021 | İstanbul Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 İstanbul nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 İstanbul nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre İstanbul ilinin nüfusunun 15 milyon 462 bin 452 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde İstanbul yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

İstanbul Nüfusu 2020 - 2021 | İstanbul Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 İstanbul Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul nüfusu geçen yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu ( 2019 yılında İstanbul nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiydi ) . İstanbul ilinde 7 milyon 750 bin 836 erkek, 7 milyon 711 bin 616 kadın yaşamaktadır.

İstanbul Alan kodu nedir?

İstanbul ilinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

İstanbul yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda İstanbul ilinin yüz ölçümü 5461 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 64 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İstanbul Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

İstanbul Nüfusu 2020 - 2021 | İstanbul Yüzölçümü nedir?

İstanbul 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

İstanbul 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 15462452

İstanbul 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 7750836            

İstanbul 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 7711616            

İstanbul 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 1

İstanbul 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,27 Kişidir.

İstanbul 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,95 olduğu görülmektedir.

İstanbul 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,4 olduğu görülmektedir.

İstanbul 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 27323 kişi boşanmıştır.

İstanbul 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 597440

İstanbul 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 15462452              

İstanbul 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 7750836

İstanbul 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 7711616    

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -     

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -     

İstanbul 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 2 976 kişidir.

İstanbul Nüfusu 2020 - 2021 | İstanbul Yüzölçümü nedir?

İstanbul 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7790256  Kadın : 7729011  Toplam : 15519267  Nüfus yoğunluğu : 2 987 kişidir.  

İstanbul 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7790256  Kadın : 7729011  Toplam : 15519267  

İstanbul 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

İstanbul 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7542231  Kadın : 7525493  Toplam : 15067724  Nüfus yoğunluğu : 2 900 kişidir.  

İstanbul 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7542231  Kadın : 7525493  Toplam : 15067724  

İstanbul 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

İstanbul 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7529491  Kadın : 7499740  Toplam : 15029231  Nüfus yoğunluğu : 2 892 kişidir.  

İstanbul 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7529491  Kadın : 7499740  Toplam : 15029231  

İstanbul 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

İstanbul 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7424390  Kadın : 7379726  Toplam : 14804116  Nüfus yoğunluğu : 2 849 kişidir.  

İstanbul 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7424390  Kadın : 7379726  Toplam : 14804116  

İstanbul 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

İstanbul 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7360499  Kadın : 7296935  Toplam : 14657434  Nüfus yoğunluğu : 2 821 kişidir.  

İstanbul 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7360499  Kadın : 7296935  Toplam : 14657434  

İstanbul 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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