İstanbul Nüfusu 2020 - 2021 | İstanbul Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 İstanbul Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul nüfusu geçen yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu ( 2019 yılında İstanbul nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiydi ) . İstanbul ilinde 7 milyon 750 bin 836 erkek, 7 milyon 711 bin 616 kadın yaşamaktadır.

İstanbul Alan kodu nedir?

İstanbul ilinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

İstanbul yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda İstanbul ilinin yüz ölçümü 5461 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 64 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İstanbul Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

İstanbul 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

İstanbul 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 15462452

İstanbul 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 7750836

İstanbul 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 7711616

İstanbul 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 1

İstanbul 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,27 Kişidir.

İstanbul 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,95 olduğu görülmektedir.

İstanbul 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,4 olduğu görülmektedir.

İstanbul 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 27323 kişi boşanmıştır.

İstanbul 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 597440

İstanbul 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 15462452

İstanbul 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 7750836

İstanbul 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 7711616

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

İstanbul 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

İstanbul 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 2 976 kişidir.

İstanbul 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7790256 Kadın : 7729011 Toplam : 15519267 Nüfus yoğunluğu : 2 987 kişidir.

İstanbul 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7790256 Kadın : 7729011 Toplam : 15519267

İstanbul 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İstanbul 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7542231 Kadın : 7525493 Toplam : 15067724 Nüfus yoğunluğu : 2 900 kişidir.

İstanbul 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7542231 Kadın : 7525493 Toplam : 15067724

İstanbul 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İstanbul 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7529491 Kadın : 7499740 Toplam : 15029231 Nüfus yoğunluğu : 2 892 kişidir.

İstanbul 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7529491 Kadın : 7499740 Toplam : 15029231

İstanbul 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İstanbul 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7424390 Kadın : 7379726 Toplam : 14804116 Nüfus yoğunluğu : 2 849 kişidir.

İstanbul 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7424390 Kadın : 7379726 Toplam : 14804116

İstanbul 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İstanbul 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 7360499 Kadın : 7296935 Toplam : 14657434 Nüfus yoğunluğu : 2 821 kişidir.

İstanbul 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 7360499 Kadın : 7296935 Toplam : 14657434

İstanbul 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -